قاطيشا: نرفض سيناريو التمديد او الانتخاب حسب قانون الستين

اقام مركز الجديدة- منطقة عكار في حزب القوات اللبنانية عشاءه السنوي برعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ممثلا بالعميد وهبه قاطيشا. حضر العشاء النائب انطوان زهرة، منسق عام منطقة عكار الدكتور نبيل سركيس،النائب والوزير السابق طلال المرعبي رئيس هيئة الاشراف والرقابة في تيار المستقبل المحامي محمد المراد،ممثل اللواء اشرف ريفي الاستاذ خالد علوان مستشار وزير الشؤون الاجتماعية زاهي الهيبي، رئيس مركز التنمية والديمقراطية والحوكمة مارك زينون عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور منسق التيار الوطني الحر في عكار طوني عاصي,عضو المكتب الساسي في حزب الكتائب اللبنانية الاستاذ شادي معربس, رئيس جمعية الانماء الريفي جان موسى الدكتور سعود اليوسف المحامي زياد البيطار ، وحشد من الرفاق والاصدقاء من مختلف شرائح المجتمع العكاري الطائفي والاجتماعي والحزبي.

بعد النشيد الوطني ونشيد القوات القى الرفيق الياس ونوس، كلمة ترحيبية بالحاضرين ثم كانت كلمة لرئيس مركز الجديدة الرفيق ايلي الورد اشاد فيها بدور القوات اللبنانية في عكار، هي التي اعطت للمقاومة على مساحة الوطن رفاق تعشق الارض دوس نعالهم واللذين لولاهم لما بقي لبنان ال 10452 كلم مربع ولما شمخت امم او زها مجد في ثورة الارز.



منسق عكار الدكتور نبيل سركيس توجه في كلمته بالتحية الى الرفاق المجتمعين تحت راية القوات اللبنانية في الذكرى الثالثة والعشرين لحل الحزب قائلا”: ” يا ايها الرجال الرجال، انتم رجال المقاومة اللبنانية الحقيقية.

لبينا النداء عندما دعت الحاجة ودافعنا عن بلداتنا في عكار ودافعنا عن كل شبر من لبنان ويكفينا فخر اننا ما رضخنا لاحتلال ولا تعاملنا مع انظمة امنية ولا مع سلطات وصاية”.

واضاف: “اليوم يحاولون منعنا من اقرار قانون انتخابي عادل يعيد التوازن الى الحياة البرلمانية والوطنية. يضعون المستحيلات امام انجاز قانون جديد يعطي كل مواطن حقه في اختيار ممثليه، بعد ان استباحوا دون خجل بفسادهم ونفاياتهم كل القيم” كما وعد بالسعي” بكل طاقتنا وعلاقاتنا ومع حلفائنا ومع الخيرين في هذا البلد لاعلاء شأن عكار ووضعها على الخريطة الانمائية والسياحية والاستشفائية ولتحقيق كل مطالب اهلنا والتي اصبحت معروفة….”.

بدوره العميد وهبه قاطيشا نقل تحيات الدكتور جعجع الى الرفاق واكد العمل الدؤوب الذي تقوم به القوات للوصول الى قانون انتخابات يكون عادلا فيه حسن التمثيل للجميع. كما شدد على رفض القوات الكامل لسيناريو التمديد او الانتخاب حسب قانون الستين.

واشاد قاطيشا بالتطور الكبير الذي شهدته منطقة عكار في القوات اللبنانية على الصعيد التنظيمي والحزبي مهنئاً منسق عكار واعضاء المنسقية ورؤساء المراكز وجميع القواتيين على كل ما يقومون به من اجل اعلاء شأن عكار ورفع راية الحزب.