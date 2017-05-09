التباين الكهربائي لا يفسد في الود قضية.. وزراء القوات: سنتخذ الخطوات اللازمة لانجاح العهد والحكومة

أكّد وزراء “القوات اللبنانية” ضرورة احترام قرارات مجلس الوزراء والعودة اليه في كحل مرحلة من مراحل خطة الكهرباء، وشددوا على انهم سيتخذون المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لوضع الأمور في مسارها.

وخلال مؤتمر صحافي جمع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير الاعلام ملحم الرياشي ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، أشاروا الى ان التباين الكهربائي لا يفسد في الود قضية لأن ملاحظاتهم تصبّ في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة.

وفي ما يلي كلمة المؤتمر كاملةً:

“حرصاً منا على أن تكون هذه الحكومة فعلاً حكومة “استعادة الثقة” وهي الحكومة الأولى لهذا العهد الذي تشاركنا جميعاً في تكوينه، والذي يُعول عليه الشعب اللبناني في اعادة بناء دولة المؤسسات وترسيخ الثقة بإداراتها وأجهزتها، وحرصاً منا على منطوق الدستور والقانون والمؤسسات والشفافية، وحرصاً منا على ترشيق الإدارة وخفض الكلفة على المواطن اللبناني، نرى اليوم ضرورة توضيح النقاط التي من شأنها أن تحقق تطلعاتنا وآمال الشعب اللبناني في ما يختص بملف الكهرباء.

خلال نقاشنا للموازنة العامة، كان من الواضح أن قطاع الكهرباء يكبّد الدولة خسائر تراكمت على مدى سنوات وتخطّت عتبة العشرين مليار دولار لتشكّل جزءًا كبيراً من الدين العام، وعلى مرّ العهود لم يكن هناك أي اُفق للحلول. فطلبنا تكراراً طرح حلّ نهائي لهذه الأزمة على مجلس الوزراء لخفض عجز الموازنة ولتأمين الكهرباء للمواطن بأقل كلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن.

تقدّم وزير الطاقة والمياه بخطة مقتضبة لمعالجة هذه الأزمة على المدى القريب والبعيد. عُرضَت هذه الخطة في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد الإنتهاء من مناقشة الموازنة.

أتخذ مجلس الوزراء قراراً واضحاً بهذا الخصوص ينصّ على تكليف وزير الطاقة والمياه “… إتخاذ الاجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات وعرض كافة مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء”.

اُطلقت عملية استدراج العروض خلافاً لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية بدليل:

لم يُعرض على مجلس الوزراء أي دفتر شروط، بل اعتمدت وزارة الطاقة والمياه دفتر شروط معدَّل، أقرَّته حكومة سابقة بقرارٍ سابق لهذا القرار، اُجريَت بموجبه صفقة عامة شابتها ثغرات قانونية وإجرائية عدّة.

إن استدراج العروض لم يراعِ الأصول القانونية – لا من خلال إدارة المناقصات – ولا وفقاً لقانون المحاسبة العمومية – ولا عبر مؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لقانون انشائها.

امام هذا الواقع، راسل نائب رئيس الحكومة “غسان حاصباني” رئاسة مجلس الوزراء مرّتين بهدف تصويب هذا الأمر.

واستمرّت الأمور من دون الأخذ بملاحظاتنا المطالبة بتصويب مسارها، فكان لا بدّ من أن نتخذ هذا الموقف المُعلَن أمام الرأي العام لنؤكّد على التالي:

إننا نتمسّك أولاً بضرورة احترام قرارات مجلس الوزراء وبالعودة إليه في كل مرحلة من مراحل خطة الكهرباء، وتحديدا بموضوع دفتر الشروط في الوقت الحاضر.

إننا نتمسّك ثانياً بتوسيع مروحة الخيارات في دفتر الشروط باتجاه أفضل الحلول لناحية الكلفة والسرعة في التنفيذ والشفافية والقوانين المرعية والأولويات البيئية.

إننا نتمسّك ثالثاً بأن يُطبَّق قانون المحاسبة العمومية بما يتعلّق بالمناقصات واستدراج العروض وفضّها. وقد برهنت التجربة فعّالية هذه الآلية عند اعتمادها ومنها ما تمّ في مناقصة السوق الحرّة في مطار بيروت حيث وفّرت وتوفّر على الدولة وجيوب الناس ملايين الدولارات.

فالتقيّد بالقانون يشكّل وحده الغطاء المطلوب لحسن التنفيذ ومنعاً لارتكاب الأخطاء وفتح المجال أمام تأويلات من هنا ومزايدات من هناك.

لذا نعلن اننا سنتخذ المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، لوضع الأمور في مسارها حفاظاً على المال العام ودعماً لقيام دولة القانون والمؤسسات التي تعهّد بها هذا العهد عند انطلاقته.

كما يهّمنا أن نؤكد ان التباين الكهربائي لا يفسد في الودّ قضية، لأن هذه الملاحظات تصبّ في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولاً وأخيراً.

بدوره، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون لفت إلى أن هناك اتفاقا عاما على أن الجميع يريد كهرباء وحلول سريعة ومن خلال دفتر الشروط يجب التدقيق في بعض التفاصيل.

وردَاً على الأسئلة، أكد حاصباني مشاركة وزراء القوات بفعل وجد بانجاح هذا العهد قائلاً: نود التعامل بكل الملفات بشفافية، والبند التي طرحته على مجلس الوزراء لا علاقة له بخطة الكهرباء.

واعتبر وزير الاعلام ملحم الرياشي من جهته أن “أي تقاطع سياسي غير وارد ضمن ما أوردناه اليوم هو غير صحيح والعلاقة ولا علاقة لملف الكهرباء بعلاقتنا بالتيار الوطني الحر وكل ما زيد عن ذلك هو من الشيطان”، مضيفاً: “نحن شركاء في هذا العهد وحلفاء مع التيار الوطني الحر وموضوع الكهرباء رأي تقني بحت”.