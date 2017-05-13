عدوان: حققنا إنجازاً كبيراً.. وهناك قانون إنتخاب جديد

أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ، أننا “حققنا إنجازاً كبيراً ، أولاً بإرساء أجواء التهدئة، وثانياً بالإتفاق على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب قريباً”.

وأشار عدوان في تصريح إلى ص حيفة “الجمهورية”، الى “انّ جميع المكونات السياسية باتت مقتنعة بأنّ وصول مجلس النواب الى الفراغ سيطيّر ليس فقط المجلس، إنما الحكومة والعهد”. وجزم بأن “لا إنتخابات على أساس قانون “الستين” وهناك قانون إنتخاب جديد”.

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