عدوان: حققنا إنجازاً كبيراً.. وهناك قانون إنتخاب جديد

أخبار حزبيةالسبت 13 أيار 2017 عدوان: حققنا إنجازاً كبيراً.. وهناك قانون إنتخاب جديدأكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ، أننا “حققنا إنجازاً كبيراً ، أولاً بإرساء أجواء التهدئة، وثانياً بالإتفاق على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب قريباً”.وأشار عدوان في تصريح إلى ص حيفة “الجمهورية”، الى “انّ جميع المكونات السياسية باتت مقتنعة بأنّ وصول مجلس النواب الى الفراغ سيطيّر ليس فقط المجلس، إنما الحكومة والعهد”. وجزم بأن “لا إنتخابات على أساس قانون “الستين” وهناك قانون إنتخاب جديد”.إقرأ أيضا: عدوان: دخلنا العدّ العكسي لاقرار قانون الانتخابكلمات مفتاحية:عدوانقانون إنتخاب جديدالمصدر: صحيفة الجمهورية