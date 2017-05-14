ماكرون تسلّم مقاليد الرئاسة الفرنسية: سيستمع العالم إلى كلمة فرنسا بدءاً من الآن

دخل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون وإلى جانبه زوجته قصر الإليزيه لتسلّم مقاليد السلطة بعدما أعلن رئيس المجلس الدستوري فوز إيمانويل ماكرون رسمياً بالرئاسة.

وأكّد ماكرون في أوّل خطاب له كرئيس أنّه مهمته الأولى “هي إعادة ثقة الفرنسيين بأنفسهم، مشيراُ إلى أنّ العالم وأوروبا بحاجة إلى فرنسا أكثر من أي وقت”.

واعتبر ماكرون أنّ الفرنسيون أكدوا مجدداً إيمانهم بقيم الجمهورية، وقال: “لن اتنازل عن أي من الالتزامات التي قطعتها على الفرنسيين وسأدافع عن علمانية الجمهورية والأمن كما سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الرفاه في فرنسا وإصلاح الاقتصاد والتعليم.

وأضاف ماكرون: سأحرص على عودة الديمقراطية لبلدنا لكنني بحاجة لدعم كل مكوّن في أمتنا وعلينا العمل بكل عدالة وفاعلية لصالح شعبنا وفرنسا تكون قوية عندما تكون ثرية، لأنّ فرنسا سوف تعمل لأن تكون دائما إلى جانب الحرية وحقوق الإنسان

وتطرق ماكرون إلى الفترة التي تعيشها فرنسا معتبراً إياها أنها ستحدد مصير فرنسا في الفترات المقبلة.

وشدّد على “ضرورة تجاوز الانقسامات السياسية والاقتصادية داخل فرنسا”.

وختم كلمته بالقول: “ثقة الفرنسيون والفرنسيات بي منحتني قوة هائلة ومن الآن وصاعداً سيستمع العالم إلى كلمة فرنسا”.

واجتمع ماكرون فور وصوله إلى قصر الإليزيه بالرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند على انفراد الذي سلّم الرئيس الجديد شفرات السلاح النووي ليغادر بعدها هولاند القصر على وقع التصفيق متوجهاً إلى بلدته.

وكانت قد بدأت مراسم تسليم السلطة في قصر الإليزيه عند الساعة العاشرة في مراسم رسمية وتقليدية في العاصمة الفرنسية بحماية حوالي 1500 شرطي.

ومع تسلّم ماكرون مهامه الرئاسيّة عين سفير فرنسا في المانيا فيليب اتيان مستشارا دبلوماسيا لماكرون الذي عين ايضا المدير السابق لمكتبه في وزارة الاقتصاد اليكسي كولر، امينا عاما للاليزيه، كما ذكرت مصادر قريبة من الرئيس.

و يبلغ المستشار الدبلوماسي الجديد من العمر 61 عاما وكان نائب مدير مكتب ايرفي دو شاريت وزير الخارجية في عهد رئيس الوزراء آلان جوبيه من 1995 الى 1997، ثم مدير مكتب برنادر كوشنير وزير الخارجية في رئاسة نيكولا ساركوزي من 2007 الى 2010. بعد ذلك وحتى 2014، أصبح ممثل فرنسا الدائم لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

اما الامين العام الجديد للاليزيه اليكسي كولر (44 عاما) فقد عمل خصوصا في وكالة مساهمات الدولة قبل ان يصبح نائب مدير مكتب بيار موسكوفيسي في وزارة المالية، ثم مديرا لمكتب ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد (2014-2016).

كما عين باتريس سترودا مديرا لمكتب الرئيس الجديد. وسترودا (64 عاما) مسوؤل الادارة المحلية لمنطقة بروتاني، كان لفترة قصيرة مدير مكتب برنار كازنوف رئيس الوزراء الاخير في عهد الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند قبل ان يصبح مسؤول الادارة المحلية لمنطقة ايل دو فرانس بين دورتي الانتخابات الرئاسية.

وعين اسماعيل ايميليان (30 عاما) مستشارا خاصا للرئيس.

أمّا باقي التعيينات ستقر الإثنين مع تعيين رئيس وزراء فرنسا تبعاً لما نقله مصدر قريب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.