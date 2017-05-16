كيروز: لإنزال أشد العقوبات بحق الجاني وشركائه الذين لم يتم توقيفهم في قضية أمل خليل

إستنكر عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز الجريمة المريعة التي تعرّضت لها المواطنة السورية أمل خليل، ابنة ال18 عاماً، على يد زوجها السوري هلال محمد خليل، وتمثّلت بتعذيبها وتعنيفها وضربها بآلات حادة على كامل انحاء جسدها، وذلك بالتعاون مع أولاده من زواج سابق.

وطالب كيروز في بيان القضاء اللبناني بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني وشركائه الذين لم يتم توقيفهم حتى تاريخه، وبتوقيف هؤلاء، ومحاكمتهم وفقاً للأصول القانونية مع الأخذ في الإعتبار الظروف التشديدية للعقوبة، مؤكداً على متابعة العمل من أجل تعزيز حماية المرأة وحقوق الإنسان وكرامته على كل الأراضي اللبنانية.