العثور على متفجرات وإعتقال شخص سابع في مانشستر

أفادت وسائل إعلام بريطانية عن عثور الشرطة على المزيد من المتفجرات خلال حملة تمشيط في مدينة مانشستر ، في الوقت الذي أعلن عن إعتقال شخص سابع على إرتباط بالإعتداء الذي أودى بحياة 22 شخصا كانوا يحضرون حفلا موسيقيا في المدينة الواقعة شمال – غرب إنجلترا .

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إنه تم تفجير إحدى العبوات في “تفجير تحت السيطرة”، وأن أجهزة الأمن قلقة من أن تقوم شبكة عازمة على تنفيذ هجمات أخرى بتصنيع مزيد من القنابل.

وأشارت الشرطة إلى أن عملية الإعتقال السابعة تمت إثر مداهمة في مدينة نونيتون في وارويكشاير بوسط إنجلترا . وهذه أول عملية إعتقال تتم خارج منطقة مانشستر في إطار الإعتداء الذي ارتُكب الإثنين الفائت.

وأعلنت شرطة مدينة مانشستر عن إعتقال إمرأة على إرتباط بالإعتداء الذي اودى الاثنين بحياة 22 شخصا كانوا يحضرون حفلا موسيقيا في المدينة الواقعة شمال – غرب إنجلترا ، وهي سادس شخص يتم إعتقاله في إطار الإعتداء .

وأوضحت الشرطة أنها نفّذت “مداهمات مساء الأربعاء في “بلاكلي”- أحد أحياء شمال مانشستر ، مشيرة إلى أنها “إعتقلت إمرأة”، من دون أن تُعطي تفاصيل عن عمرها أو هويتها. وكان خمسة رجال قد اعتُقلوا الثلثاء والأربعاء في إطار هذه القضية.

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