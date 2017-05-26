إجماع لبناني على إدانة هجوم المنيا في مصر

أدانت قوى وشخصيات سياسية في لبنان الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلتين للأقباط في مدينة المنيا في صعيد مصر.

وأدان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، “الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مواطنين أبرياء في مصر اليوم”، مضيفاً “هالنا خبر الجريمة النكراء التي تأتي ضمن سلسلة الجرائم الإرهابية التي تستهدف الأبرياء في العديد من الدول”.

وشدد الحريري، على أن “هذه الجرائم تخالف المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية، ولا وظيفة لها سوى الإساءة للإسلام والمسلمين وإثارة الفوضى والفتن في مجتمعاتهم”.

كذلك، استنكر رئيس حزب “القوات اللبنانية”، الدكتور سمير جعجع، الهجوم معرباً عن “أسفه لهذا الإرهاب المتنقل من دولة إلى دولة في محاولة يائسة لإثبات أنه قادر على التأثير، فيما هو أعجز من فعل أي شيء في ظل الإصرار العالمي على مواجهته وضربه واجتثاثه”. ودعا جعجع، إلى أوسع تضامن في مواجهة الإهاب، معتبراً أن مصر كانت وستبقى أقوى من تلك الأعمال الإرهابية.

بدوره، ندد “حزب الله” بـ”الجريمة التي ارتكبتها يد الشر الآثمة التي استهدفت حافلة تقل مجموعة من المدنيين الأقباط الأبرياء”، مشيراً إلى أن “هذه الجريمة تضاف إلى السجل الإجرامي للعصابات القاتلة التي ترتكب جرائمها متجردة من كل إحساس إنساني وتنتهك حرمة النفس البشرية التي أمّنها الله، وتفتح كل يوم جرحاً جديداً في جسد أمتنا وفي روحها وتسيء إلى الدين الحنيف وقيمه السامية”. ودعا “حزب الله” إلى “وقفة جديّة وصادقة في وجه الإرهاب المتغطي بالدين ومحاربته بشكل حاسم، فكراً وتمويلاً ودعماً وتنفيذاً، كي لا يذهب العالم إلى هاوية يقوده إليها هؤلاء المجرمون”.