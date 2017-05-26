ضحايا بإطلاق نار على أقباط في المنيا المصرية

أطلق مسلحون النار على حافلة تقل أقباطاً، أثناء توجّهها إلى أحد الأديرة غرب مدينة العدوة، في محافظة المنيا، جنوب مصر. وأشارت عدد من الوسائل الاعلامية عن سقوط 24 قتيلاً و16 جريحاً. وأفادت المعلومات بأن المهاجمون كانوا يستقلون سيارتين ويستخدمون بنادق آلية.

كما بدأت الأجهزة الأمنية الداخلية: بدء عملية تمشيط في منطقة الطريق الصحراوي في المنيا بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية المصرية.