مصادر “القوات”: متفقون على النسبية.. ولنذهب إلى التصوبت على التفاصيل

أكدت مصادر “القوات اللبنانية”، أننا “جميعنا متفقون على النسبية وبدأنا البحث في التفاصيل وعدد الدوائر وفي الصوت التفضيلي وبنقل المقاعد. حصلت محاولة للمقايضة فرفضناها بمعنى أننا نذهب الى 14 دائرة من دون صوت تفضيلي.

ولفتت مصادر “القوات” لصحيفة “الجمهورية”، الى اننا أصبحنا بين حَدّين؛ الاول، انّ عدم التوصّل لقانون إنتخاب جديد سيدخل لبنان في ازمة، والثاني اننا متفقون على النسبية فلنتفق على التفاصيل. وامّا المعادلة الجديدة التي وضعناها انه في حال تعذّر الإتفاق على التفاصيل نذهب بها الى التصويت.

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