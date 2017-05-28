الرياشي من نيوجرسي: أدعو العاملين في تلفزيون لبنان لتقديم مصلحة الشركة

أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي على هامش زيارته الولايات المتحدة الأميركية، ان “القرار الذي صدر أمس عن قاضي العجلة في بيروت الرئيس جاد معلوف بإنهاء الادارة الموقتة لشركة تلفزيون لبنان والتي بدأت منذ تموز 2013، كان لا بد منه”.

وأشار الى أن “الشركة عانت في المرحلة الأخيرة من أوضاع غير سوية نتجت من تجاوزات لحد السلطة، الأمر الذي انعكس توترا وإرباكا، أضف إلى انه لم يتم التجاوب مع الدعوات التي وجهناها لوضع حد لخلافات استشرت بين الادارة الموقتة وعدد من المسؤولين في الشركة وموظفيها حتى وصل بعضها الى القضاء، مما دفعنا الى مخاطبة السلطة القضائية التي انشأت الادارة الاخيرة للشركة، إنهاء مهام هذه الادارة ولا سيما ان مجلس الوزراء مقبل على تعيين مجلس ادارة جديد، وحتى يتم ذلك، أوكلنا الى الخبير المالي جوزيف سماحة مهمة تسيير شؤون الشركة باشراف مباشر من وزير الاعلام”.

وشكر للقضاء “التجاوب السريع الذي أبداه مع طلب الدولة مالكة الشركة”، داعيا العاملين في تلفزيون لبنان الى “التعاون مع المدير الموقت وتقديم مصلحة الشركة على كل المصالح الاخرى”، لافتا الى انه “جاهز دائما للبحث معهم في كل ما من شأنه تعزيز دور الشركة من جهة وتحسين أوضاعهم وظروف عملهم من جهة أخرى في روح من الحوار الصادق والمسؤولية المشتركة وفق الأصول المؤسساتية وبعيدا من الكيدية والانتقام والمزاجية والتشهير الاعلامي”.

ولفت ردا على سؤال الى أنه “سيعاد النظر في كل الاجراءات التي صدرت عن الإدارة السابقة بعد الأول من آذار الماضي، تاريخ إطلاق آلية التعيينات، والتي ستعالج وفقا للاصول”.

وأعرب عن ثقته بأن “يختار مجلس الوزراء اعضاء جددا لمجلس الادارة يحققون التمايز والحضور لشاشة وطنية عريقة بعيدا من التنافس التقليدي بل تأمينا لمستوى راق من الاعلام وفق مفاهيم الحوار والتواصل والحداثة”.