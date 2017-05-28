الراعي اتصل بالبابا تواضروس معزيا: الصمت عن الجرائم هو مشاركة فيها

إتصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم الاحد ببابا الاقباط الاورثوذكس تواضروس، ناقلا اليه تعازيه بشهداء الاعتداء الارهابي في منطقة المنيا في مصر، ومعربا عن “تضامن الكنائس الكاثوليكية في الشرق مع الكنيسة القبطية الشقيقة”، سائلا الراحة لنفوس شهداء الايمان الذين يفتدون كل مسيحيي الشرق”.

واذ عبر البطريرك الراعي عن رفض هذا الواقع المرير الذي يفرضه الارهاب المستشري في المنطقة، ضم مع البابا تواضروس الصوت الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالبين الاسرة الدولية “بوضع حد للدول التي تساند الارهاب بالمال والسلاح والعناصر المقاتلة وبالتغطية السياسية”، معتبرين “ان الصمت عن الجرائم هو مشاركة فيها ولو بطريقة غير مباشرة”.