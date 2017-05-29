الإمارات: على قطر تغيير سلوكها الضار بدول الخليج

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ، قطر من دون أن يذكرها بالاسم بالالتزام بتعهداتها وتغيير سلوكها الذي أضر بدول الخليج درءاً – لما سمّاه قرقاش – بالفتنة التي تحمل خطراً جسيماً.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات له عبر “تويتر” فجر ليل الأحد، إن دول مجلس التعاون تمر بأزمة حادّة، مضيفاً أن درء الفتنة يكمن في تغيير السلوك وبناء الثقة واستعادة المصداقية.

واعتبر قرقاش أن استقرار وأمن دول المجلس متصل ومترابط وكذلك مستقبلها، مشيراً إلى أن الصبر والتغاضي له حدوده فيما الطريق السوي يكون عبر المصارحة والمصداقية والثقة.