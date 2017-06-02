عدوان: الكلمة الفصل لمجلس الوزراء الأربعاء

أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان ان التصور الموضوع اليوم هو درس قانون النسبية في جلسة المجلس الوزراء الأربعاء لدرس وإرساله الى المجلس النيابي للمناقشة.

وفي حديث لـ”mtv”، أشار عدوان الى ان لا شيء سيطيح بقانون الإنتخاب والعمل مستمر لإقرار قانون جديد، متمنياً على الأفرقاء تقبل طلبات الآخرين وأي طرح يلاقي معرضة ساحقة أو أكثرية ساحقة.

لفت عدوان الى ضرورة التواصل لتذليل العقبات الموضوعة، ومجلس الوزراء له كلمة الفصل الأربعاء.