بعد خروج واشنطن من اتفاق المناخ… خيبة أمل أوروبية كبيرة

اعتبر المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الخميس ان القرار الاميركي بالانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ يشكل “خيبة امل كبيرة”.

واضاف: “احتفاظ الولايات المتحدة بدور قيادي في الملفات البيئية هو امر اساسي”.

بدورها، اسفت برلين وباريس وروما في بيان مشترك لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، مؤكدة انه “لا يقبل اعادة التفاوض”.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني في بيان “مع الاسف، اخذنا علما بقرار الولايات المتحدة” الانسحاب من اتفاق باريس.

واضافوا: “نحن مقتنعون بشدة بانه لا يمكن اعادة التفاوض حول الاتفاق”، وذلك بعدما ابدى الرئيس دونالد ترامب رغبته في التفاوض على اتفاق جديد او اعادة التفاوض حول الاتفاق الراهن.

كذلك، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نظيره الأميركي دونالد ترامب ارتكب خطأ تاريخيا بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، ودعا علماء المناخ الأميركيين ورجال الأعمال للمجيء الى فرنسا والعمل فيها.

وقال ماكرون في خطاب تلفزيوني إن ترامب “ارتكب خطأ بحق مصالح بلاده وبحق مستقبل كوكبنا”، مضيفا ان “الولايات المتحدة أدارت ظهرها للعالم”.

وفي اشارة الى فكرة ترامب حول تعديل اتفاق عام 2015، قال ماكرون “لن نعيد التفاوض بأي شكل من الأشكال على اتفاق يكون أقل طموحا” من الاتفاق الموجود حاليا.