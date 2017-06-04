الشرطة البريطانية: المهاجمون ارتدوا أحزمة ناسفة مزيفة

أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، أن المهاجمين الثلاثة الذين قتلتهم بعد قيامهم بطعن أشخاص عدة في منطقة بورو ماركيت في لندن كانوا يرتدون أحزمة ناسفة مزيفة.

وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة، مارك راولي، إن “المشتبه بهم كانوا يرتدون ما يبدو وكأنه أحزمة ناسفة، لكن تم التحقق فيما بعد بأنها مزيفة”.

وأفادت الشرطة في بيان أن عناصرها “ردوا بسرعة متصدين بشجاعة لهؤلاء الأفراد الثلاثة، الذين قتلوا في بورو ماركيت”، الحي المجاور للندن بريدج، حيث قام المهاجمون بصدم حشد بشاحنة صغيرة.

وقتل المهاجمون في الدقائق الثماني التي تلت أول اتصال تلقته الشرطة.

وتابع البيان أن “المشتبه بهم كانوا يرتدون ما يشبه سترات ناسفة، تبين أنها مزيفة”.

وأسفر الهجوم عن سقوط ستة قتلى و48 جريحاً نقلوا إلى خمسة مستشفيات في أنحاء لندن.

كما أوضحت الشرطة في بيانها أنها تلقت اتصالاً عند الساعة 22.08 (21.08 بتوقيت غرينتش) على إثر شهادات تحدثت عن آلية دهست حشداً على الجسر. وتوجهت الآلية بعد ذلك إلى حي بورو ماركيت.

وترك المهاجمون الآلية هناك وقاموا بطعن عدد من الأشخاص، بينهم ضابط في شرطة النقل أصيب بجروح خطيرة، بحسب التي دعت إلى تجنب الأحياء التي جرى فيها الهجوم، للسماح لرجال الإنقاذ بأداء مهامهم.

كذلك أعلنت الشرطة عن زيادة عدد أفرادها في لندن في الأيام المقبلة، بينما ستشهدبريطانيا في الثامن من حزيران انتخابات تشريعية.

يذكر أن هذا الاعتداء هو الثالث الذي يضرب المملكة المتحدة في أقل من ثلاثة أشهر.