تيريزا ماي: كيل بريطانيا طفح

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان الكيل طفح بعد تزايد الهجمات الإرهابية في بريطانيا، وأنه إذا كانت هناك حاجة لتشديد الأحكام على جرائم الإرهاب، حتى إن كانت بسيطة، فـ”سنفعل ذلك”.

وشددت ماي على ضرورة بذل الجهود لضبط حسابات المتطرفين على الإنترنت، وأن الهجمات تجمعها الإيديولوجيات التي تشوه الحقيقة، وهي لا تشبه الإسلام.

وجاء حديث ماي بعد ساعات من تعرض لندن لحادثين إرهابيين نفذتهما مجموعة واحدة من 3 أشخاص، بسيارة مغلقة (فان)، دهسوا المارة على جسر لندن، ثم خرجوا من السيارة، وطعنوا زوار المطاعم والمقاهي بالسكاكين في منطقة بارا ماركت.

وأضافت: “7 أشخاص قتلوا وكثير من الجرحى في حالة حرجة”.

وذكرت ماي أن “الليلة الماضية وقعت بلادنا ضحية لهجوم إرهابي وحشي”، وأن “طبيعة التهديد أصبحت أكثر تعقيدا وعلينا أن نعزز استراتجيتنا لمكافحة الإرهاب”.

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية أن الشرطة تمكنت من إحباط 5 هجمات منذ مارس الماضي.

وأكدت ماي على الإبقاء على موعد الانتخابات الخميس، وضرورة استئناف الحملة الانتخابية الاثنين.