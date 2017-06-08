محلياتالخميس 08 حزيران 2017 هل تُرخي التفجيرات الإنتحارية في طهران بظلالها على قانون الإنتخاب ؟غياب قانون الإنتخاب عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء امس كان متوقعا، منذ تحويل مكان الإجتماع من القصر الجمهوري الى مقر رئاسة الحكومة ، بحكم ان الجلسات الحكومية التي يترأسها الرئيس سعد الحريري تعالج القضايا الروتينية او غير الخلافية، أما المسائل الأساسية فمكانها القصر الجمهوري .وفي معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان المستجدات الإقليمية وأخطرها التفجيرات الإنتحارية في إيران سترخي بظلالها القائمة على الأوضاع في لبنان، وطليعتها قانون الإنتخاب ، الذي ما زال عالقا في أرجوحة التعارضات السياسية المتفاقمة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري الممسك بطرف حبل قانون الإنتخاب ، ووزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الممسك بالطرف الآخر.ومن علامات امتداد الظلال الإقليمية الى لبنان، الاتهام الذي سارع وزير “حزب الله” في الحكومة حسين الحاج حسن ، الى دولة عربية لم يسمها، بالوقوف وراء الهجمات الإنتحارية في إيران .وفي هذا السياق، تناولت إذاعة “لبنان الحر” الناطقة بلسان “القوات اللبنانية” ما حدث في إيران امس بالقول: ما يحصل في إيران قد يفاجئ البعض، لكنه يؤكد أنه لا أحد فوق رأسه خيمة. إقرأ أيضا:إجتماع “بيت الوسط” الليلي.. يخفقكلمات مفتاحية:التفجيرات الإنتحارية في طهرانقانون الإنتخابالمصدر: الأنباء الكويتية