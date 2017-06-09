عدوان: أطمئن انه في النهاية سيكون لدينا قانون إنتخاب جديد

أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان من أمام وزارة الخارجية بعد اجتماعه بوزير الخارجية جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان، للبحث في ملف قانون الانتخاب، أن الإجتماعات لم ولن تتوقف، ستبقى مستمرة ليلاً نهاراَ بشكل كثيف ودائم.

وقال: “أطمئن أنه في النهاية سيكون لدينا قانون إنتخاب جديد وهذا هو سببب الاجتماعات وهناك تفاصيل لم ندخل فيها لتسهيل الوصول الى هذا القانون”.

وأضاف: “نحن في تنسيق دائم مع “الوطني الحر” وليس هناك أي خلاف مع التيار وسعينا مشترك في شأن صحة التمثيل”.