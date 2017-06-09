اللواء عثمان في عيد قوى الأمن الـ156: نعدكم بأن نكون بين أفضل المؤسسات الأمنية العالمية

إحتفلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعيدها الـ 156 في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في الضبية، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممثلاً بوزير الداخلية نهاد المشنوق.

وكانت كلمة في البداية لمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أعلن أن “مهام المديرية لا تبدأ من القرى الحدودية ولا تنتهي في زواريب المدن”، لافتاً إلى أن قوى الأمن الداخلي “نحن قوة حماية وقوة قانون وتمثل هيبة الدولة وهي أمن لكل مرافق الدولة ومؤسساتها”.

وأضاف: “الأحداث التي تدور من حولنا فرضت علينا أن نقدم جهودا أكبر. وسنعمل على وضع خطة إستراتيجية وتطوير عتادنا وتدريب عناصرنا وسنباشر فيها خلال العام 2018 ونعدكم أن نكون بين أفضل المؤسسات الأمنية العالمية”.

الذكرى الــ156 لتأسيس #قوى_الامن الداخلي وفي احلى من النشيد الوطني اللبناني! ?? كل عام وأنتم والوطن بالف خير @LebISF pic.twitter.com/icfpzRMcl1 — Jeff (@JeffHarris007) June 9, 2017

ومن ثم ألقى وزير الداخلية كلمة دعا فيها إلى إعادة العمل بأحكام قانون الاعدام للقتل المتعمّد:

ومن ثم، بدأ العرض العسكري.