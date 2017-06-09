المشنوق يدعو في عيد قوى الأمن الـ156 لإعادة العمل بأحكام قانون الاعدام للقتل المتعمّد

إحتفلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعيدها الـ 156 في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في الضبية، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممثلاً بوزير الداخلية نهاد المشنوق.

المشنوق حيا في كلمته، قوى الأمن في الاحتفال المركزي لقوى الأمن في ضبية، وألقى رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال: “تحية لسهركم وتضحياتكم التي جعلت من قوى الأمن الداخلي ساهرا على حسن تطبيق القوانين وترسيخ السلام وصون حقوق المواطنين، لم يعرف عنكم سوى الإخلاص، سقط من بينكم شهداء، وهم يلاحقون الإرهابيين والمجرمين والمتطاولين على الحق والقانون”.

وتوجه الى العسكريين بالقول:”رسالتي لكم أن تضربوا المخلين بالأمن بيد من حديد وأن تنفذوا بحرفية وتفان المهمات المطلوبة منكم”.

وشدد على أن “الأمن ليس منة وإنما واجب لاسيما أن السلطة السياسية وفرت لكم الدعم والغطاء فلا تترددوا”.

#المشنوق في عيد #قوى_الأمن_الداخلي_156 : خمسة من أصل سبعة ارتكبوا جرائم #قتل الأسبوع الفائت أوقفتهم قوى الأمن الداخلي بسرعة قياسية pic.twitter.com/Es1CpusLMa — Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) June 9, 2017

وبعد الإنتهاء من كلمة الرئيس عون تابع المشنوق كلمته، متناولاً قضية مقتل الشاب روي حاموش، فدعا الى “إعادة العمل بقانون الاعدام، خصوصا في جرائم القتل المتعمد”، مضيفاً: “سأفعل كل ما بوسعي لحصين الحقوق الأمنية للمواطنين”.

الذكرى الــ156 لتأسيس #قوى_الامن الداخلي وفي احلى من النشيد الوطني اللبناني! 🇱🇧 كل عام وأنتم والوطن بالف خير @LebISF pic.twitter.com/icfpzRMcl1 — Jeff (@JeffHarris007) June 9, 2017

وكان للواء عثمان قد ألقى كلمة جاء فيها:

ومن ثم، بدأ العرض العسكري.