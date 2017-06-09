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المشنوق يدعو في عيد قوى الأمن الـ156 لإعادة العمل بأحكام قانون الاعدام للقتل المتعمّد

إحتفلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعيدها الـ 156 في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في الضبية، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممثلاً بوزير الداخلية نهاد المشنوق.

 

المشنوق حيا في كلمته، قوى الأمن في الاحتفال المركزي لقوى الأمن في ضبية، وألقى رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال: “تحية لسهركم وتضحياتكم التي جعلت من قوى الأمن الداخلي ساهرا على حسن تطبيق القوانين وترسيخ السلام وصون حقوق المواطنين، لم يعرف عنكم سوى الإخلاص، سقط من بينكم شهداء، وهم يلاحقون الإرهابيين والمجرمين والمتطاولين على الحق والقانون”.

وتوجه الى العسكريين بالقول:”رسالتي لكم أن تضربوا المخلين بالأمن بيد من حديد وأن تنفذوا بحرفية وتفان المهمات المطلوبة منكم”.

وشدد على أن “الأمن ليس منة وإنما واجب لاسيما أن السلطة السياسية وفرت لكم الدعم والغطاء فلا تترددوا”.

وبعد الإنتهاء من كلمة الرئيس عون تابع المشنوق كلمته، متناولاً قضية مقتل الشاب روي حاموش، فدعا الى “إعادة العمل بقانون الاعدام، خصوصا في جرائم القتل المتعمد”، مضيفاً: “سأفعل كل ما بوسعي لحصين الحقوق الأمنية للمواطنين”.

وكان للواء عثمان قد ألقى كلمة جاء فيها:

اللواء عثمان في عيد قوى الأمن الـ156: نعدكم بأن نكون بين أفضل المؤسسات الأمنية العالمية

ومن ثم، بدأ العرض العسكري.

 

 

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قانون الاعدامقوى الأمن
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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