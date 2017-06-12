حبشي: مشروع “القوات” هو الدولة القوية والعادلة

أشاد مرشح “القوات اللبنانية” عن مقعد بعلبك – الهرمل الدكتور أنطوان حبشي بمنطقة جبيل التي تجسد بالشكل والمضمون نمط من التعايش والتفاعل بين الطوائف، حيث ايضاً ومن جرد جبيل نصل الى جرد بعلبك الهرمل الذي يجسد ايضاً هذه الحقيقة وهذا التفاعل.

وحبشي وخلال العشاء السنوي لمركز جاج في “القوات”، أكد ان مشروع القوات واضح وعنوانه بسيط “مشروعنا الدولة عن حق، مشروعنا الدولة القوية والعادلة”، لافتاً الى انه “هنا تكمن ثقافة الديمقراطية، كما يقول احد الفلاسفة: الديمقراطية ليست وسيلة حكم، انما ثقافة ناس يمارسونها بشكل فعلي. ونحن نطمح ان كل لبناني يتمكن من ممارسة الديمقراطية. الديمقراطية تشكل ثورة، ثورة على الفساد، ىما تدعو اليه القوات اللبنانية هو ثورة سياسية” .

وتابع حبشي: “وهذه الثورة يقوم بها كل شركاء الوطن من كافة الطوائف، وكل المواطن لديه طموح ان يبني دولة ويكون الانسان فيها لدية القيمة الكبرى. فالانسان الحر لا احد يستطيع ان يتخطاه. ولكن وللاسف واقعنا ليس هكذا، وبأبسط المسائل، منذ ان دخلنا الى الحكومة ونحن بحالة صدمة. كنا نظن ان مسألة الفساد مسألة عابرة، ولكن ليس هذا الواقع .

الفساد في لبنان وللأسف هو وسيلة حكم بيد بعض الناس في السلطة، لكي يأمنوا المسائل التي تسمح لهم ان يمسكوا بمصير كل مواطن بدءاً من الخدمات الصغيرة وصولاً الى رهن مستقبل بلادنا “.

وأضاف: “”القوات اللبنانية” اخذت على عاتقها ان تخوض حرب ضد الفساد. الذي استطعنا انجازه هو اعطاء مثال بسيط ان حسن الادارة بوزارة و التطلع الى المواطن ليس عبر معرفة انتمائه الطائفي و السياسي او اي انتماء آخر، ولكن حسن الادارة بوزارة ، يستطيع ان يصحح مسار الوزارات ، فيجب اختيار اشخاص لديهم تجرد في خدمة الوظيفة العامة.

عملية مواجهة الفساد كل شخص يجب ان يخوضها . مسؤوليتكم ان تسعوا الى انتخاب اشخاص يتكلمون بإسمكم على صعيج مبادئكم. اذا مسؤوليتكم في صناديق الاقتراع .

اتفاق “القوات” و”التيار” اوصل رئيساً للجمهورية، وهذا التفاق اليوم يحتاج الى انجاز آخر.

ابشركم اننا ذاهبون الى انتخابات مع قانون جديد ، مُدرَج على جدول اعمال مجلس الوزراء وهو البند رقم 147 “.

وختم حبشي: “ابدأوا بالتحضير الى الثورة الحقيقية، هذه الثورة التي تدعو اليها “القوات اللبنانية”، وفقاً لقانون انتخابات جديد ، نسعى لانتاج سلطة حقيقية تشبه الدولة القوية التي نطمح لها “.