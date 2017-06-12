العشاء السنوي لـ”القوات” – جاج

أقام مركز جاج في “القوات اللبنانية” عشاءه السنوي، برعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ممثلا برئيس جهاز التنشئة السياسية في الحزب الدكتور انطوان حبشي، شارك فيه الامينة العامة لحزب القوات الدكتورة شانتال سركيس والنائب الدكتور وليد الخوري والنائب سيمون ابي رميا، النائب السابق العميد شامل موظايا، منسق قضاء جبيل في “القوات” شربل ابي عقل، رئيس هيئة قضاء جبيل في “التيار الوطني الحر” طوني ابي يونس، الشيخ احمد اللقيس، نائب رئيس رجال الاعمال في القوات عبدو بو خليل، رئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جبران، القاضي منير سليمان، الدكتور طارق صادق، الدكتور ناجي الحايك، رئيس بلدية جاج غبريال عبود واعضاء المجلس البلدي، مختار جاج وسيم العنيسي، خادم رعية جاج الاب ايمن الخوري، رئيس واعضاء مار عبدا جاج، رئيس هيئة جاج في التيار يعقوب عبود، وكما رئيس المركز الرفيق خالد السمراني والاعضاء وعدد من رؤساء مراكز القوات في المنطقة وعدد من الرفاق والمخاتير والبلديات ومن المدعوين، كما احيا الحفل الفنان غدي غانم وذلك في مطعم سانتا براري – مستيتا .

بعد النشيدين اللبناني والقواتي، ألقى رئيس مركز جاج الرفيق خالد السمراني كلمة رحب فيها بالموجودين وقال فيها: لقاؤنا الليلة لقاء أحباء يجمع شملهم أرز جاج من مختلف التيارات السياسية والإجتماعية التي تتكون منها بلدتنا ، فجاج اليوم هي إمتداد عبر الزمن لأجداد استظلوا غصون الأرز واكتسبوا منه: الثبات في ارضهم والعمق فالتاريخ والصلابة فالإلتزام، وايضاً هي إمتدادٌ لبطاركة حافظوا على إيمانهم وشعبهم رغم لصعوبات والقمع والإضطهاد، قد كانوا رأساً حكيماً موجهاً لكنيسة مارونية تربت على العيش بعزة وكرامة ، رافضةً الخضوع والإستسلام. وكذلك هي إمتدادٌ لمقدمي جاج الأبطال الذين كانوا قدوةٌ في النضال ضد الظلم والقهر والإضطهاد. هذه الروح النضالية المقاومة التي عاشها أبناء جاج على مدى التاريخ تجلت حديثاً بالقائد الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل المرتبطة جذوره بجذور أرز جاج وإستمراراً لهذا النضال المشرف وكما يقول القائد الحكيم الدكتور سمير جعجع بالسلم أيد لبتعمر نحنا ووقت الخطر قوات . وعليه إن مسؤليتنا اليوم كقوات لبنانية عدم العودة إلى الوراء وتشديد أواصر العلاقة الطيبة بيننا جميعاً كأبناء وطنٍ واحد لبناء لبنان المستقبل لبنان المزدهر لبنان القوي لترقد أرواح الشهداء بسلام ويستمر الجميع بتوافق وأمان من هنا كان لابد من قرارٍ جريء من قائد حكيم لوضع حدٍ للإنقسام السياسي والوطني . فكانت من معراب المصالحة التاريخية وما سيتبعها من إنجزات .

إلى رفاقي في مركز جاج أقول: أن الصقف الذي يجمعنا هو مسؤولية الجميع دون إستثناء. أنتم أعمدة البيان والمسؤلية مشتركة في الفشل النجاح ، أنتم باقة الورد التي لايفوح عطرها إلا إذا ضمت كل هذه الوجوه المشركة . إن كان الله معنا فمن علينا؟ والله معنا. اندثرت الغيوم السوداء وصفت السماء .

بعد ذلك ألقى الدكتور انطوان حبشي كلمة، حيث بدأ كلامه بتحية جاج واهلها وارز جاج .

وتابع : يشرفني من على هذا المنبر ، اتكلم من جبيل، لان منطقة جبيل تجسد بالشكل و المضمون نمط من التعايش والتفاعل بين الطوائف. حيث ايضاً ومن جرد جبيل نصل الى جرد بعلبك الهرمل الذي يجسد ايضاً هذه الحقيقة وهذا التفاعل.