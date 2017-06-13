عدوان: بعكس ما يقال.. لا خيار أمامنا سوى الوصول إلى قانون إنتخاب جديد

قبل الاجتماع المسائي الذي عقد في “بيت الوسط” مساء أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور كل من الوزير علي حسن خليل ، الوزير جبران باسيل ، الحاج حسين خليل والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري ، عكس النائب جورج عدوان تفاؤلاً جدياً بإمكان ولادة قانون الإنتخاب العتيد.

وقال عدوان لصحيفة “الجمهورية”: “بعكس كل ما يُقال من هنا وهناك، فلا خيار أمامنا سوى الوصول الى قانون إنتخاب جديد ، لأنّ كل الخيارات الاخرى مدمّرة للبلد، وللاقتصاد وللاستقرار، وبالتالي ليس أمامنا سوى خيار وحيد وهو الوصول الى قانون جديد”.

واضاف: “يخطىء من يعتقد انّ هناك خيارات اخرى، او من يعتقد أنّ هناك خياراً بين الوصول الى القانون الجديد وبين الفراغ، ذلك انّ العقل يفرض علينا جميعاً ان نذهب الى القانون الجديد، لأننا على يقين بأنّ لا أحد يستطيع ان يترك الامور تذهب الى هذا المنحى، فالفراغ معناه ان لا وجود لمجلس نواب ولا لحكومة، ومعنى ذلك لا يوجد اقتصاد ولا مال، فأيّ عاقل يملك ذرة عقل يعمل في هذا الاتجاه؟ هذا هو موقفنا، ومن جهتنا سنمضي قدماً في اتجاه ايصال الامور نحو التوافق على القانون”.

ورداً على سؤال، قال عدوان: “القانون سيقرّ لأنّ التراجع اصبح مستحيلاً، لا يزال هناك نقاط تقنية أساسية لكن لن نسمح لها بعرقلة ولادة القانون لأنّ الشوط الاكبر قطعناه وأعددنا قانوناً عصرياً من 200 مادة ستوزّع على الوزراء بدءاً من اليوم لمناقشتها داخل مجلس الوزراء. اما اذا لم يُصر الى الاتفاق على هذه النقاط التي لا تتجاوز عدد اصابع اليد، فسيترك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بطريقة تحاكي التصويت بين أكثرية وأقلية. نحن عالجنا بالجوهر اموراً كانت مستعصية ولن نستسلم في الامتار الاخيرة”.

الى ذلك، علمت “الجمهورية”، أنه تمّ في الساعات الماضية تحضير قانون الإنتخاب ليصبح نصاً جاهزاً، وأُخضع للمسات الاخيرة في اجتماعات متواصلة من بينها اجتماع عقد امس الاول في وزارة الخارجية بين باسيل و”الخليلين” ونادر الحريري ، في الموازاة كان يعقد اجتماع في “بيت الوسط” بين الرئيس الحريري وعدوان .

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