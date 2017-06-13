حاصباني: الغطاء السياسي يدفع البعض إلى القيام بالجرائم

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن الأجواء في السراي إيجابية حول قانون الإنتخاب، مضيفاً أنه “سيصبح لدينا نص قانون يطرح على طاولة مجلس الوزراء الأربعاء ونكون قد أعطينا المهل الكافية لمجلس النواب”.

وفي حاديث عبر إذاعة “van”، أوضح أن وزير الخارجية جبران باسيل لم يكن عبئاً كما يحكى، وتقدم بطروحاته الانتخابية ولكن هناك نوع من الواقعية بأن الوقت يداهمنا ونحن أمام فرصة ذهبية لإنجاز قانون جديد.

وأشار إلى أن القانون لن يعرض للنسف مقابل أي مكاسب و أن هذا القانون حق للبنان واللبنانيين وبجب النظر بكل الطروحات بالوقت المحدد.

وأضاف: “الأمور دائماً تحصل تحت الضغط، وليس بالضرورة ان نرى في المجلس النيابي أي كتل نيابية ناجمة عن تحالفات، ويحق للمسيحيين أن يتمثّلوا خير تمثيل في ظل قانون عادل، ومن إيجابيات النسبية المطروحة أنها تؤمن للجميع حقوقهم، والهدف تثبيت المناصفة في المجلس النيابي”.

وتابع: “لم يكن الهدف نسف المتشارك المسيحي – المسلم في الانتخابات، والقوات حريصة على بناء الجمهورية القوية مهما كلف الأمر من تضحيات”.

حول تفاهم معرب، قال حاصباني: “بعيداً عن الانتخابات، تفاهم معراب مبدئي واستراتيجي ولن يستطيع أحد المسّ به ومصلحة لبنان من مصلحة المسيحيين، وهذا التفاهم أنتج تعزيز الدور المسيحي، واذا استطعنا إقرار القانون سيكون إنجازاً لبنانياً – لبنانياً من دون أي تدخل خارجي”.

واعتبر حاصباني ان التقارب المسيحي وتضحيات حزب “القوات اللبنانية” أنتجا الانتخابات الرئاسية والحكومة ونالت الثقت خلال 48 ساعة، والانجازات حصلت بطريقة شفافة وطبعاً لم ننجز كل ما هو مطلوب، والاتهامات التي صوبت على الحكومة بأنها حكومة فساد خاطئة.

ولفت إلى أن الحكومة في سباق مع الوقت فيما خص العمل الحكومي، و أن هناك قرارات وإجراءات صادرة عن مجلس الوزراء بجب إتباعها، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من خطة الكهرباء ما زالت في دائرة المناقصات في وزارة الطاقة لذلك الأفضل اعتماد حلول جذرية ولو طالت مدتها أكثر من اللازم.

وسياق آخر، رأى حاصباني أن لبنان بحاجة الى نظام داخلي لمجلس الوزراء لتحديد دور نائب رئيس المجلس ودور المجلس، وأن وكل ما يجري بحسب الأعراف والمثاقية، ولكن بالممارسة يمكننا إنجاز الكثير.

وأردف: “نقوم بعمل غير مسبوق في الحكومة اللبنانية، أترأس الاجتماعات المخصصة للبلديات والمقومات تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء مخصصة لكل محافظة وهذه أول مرة تحصل في تاريخ لبنان”.

وأضاف: “نستطيع اليوم التنسيق بين مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال وغيرها من أجل التناغم بين مؤسسات الدولة بهدف تخفيف الكلفة عن كاهل الدولة اللبنانية”.

وأشار إلى أن لبنان حصل على استثناء من البنك الدولي بسبب النزوح السوري إضافة إلى قروض لبناء البنى التحتية لتحمل عبء النزوح وستبقى في لبنان بعد عودة النازحين الى بلدهم.

حول موضوع القضاء، لفت حاصباني إلى ان هناك العديد من الأمور العالقة في القضاء ويجب البت بها بشكل سريع، كما أن الغطاء السياسي يدفع البعض الى القيام بالمزيد من الجرائم، والمخدرات من العوامل المسببة لذلك، والغضب غير المسيطر عليه وأيضاً تعود الى عوامل نفسية والاضطرابات الاجتماعية وغيرها، لذا يجب منع السلاح المتفلت والمخدرات ورفع الغطاء السياسي عن البعض، وفي النهاية نصل الى حكم الإعدام ولكن يجب المرور بكل ما سبقه قبل العودة اليه.

حاصباني: الأمراض النفسية تؤدي الى أمراض جسدية، وعندما نرى أن أفضلية المرور تؤدي الى القتل هذا يؤكد وجود مشاكل نفسية عند البعض.

حاصباني: عملنا على جمع كل الجهات الضامنة من أجل زيادة التقديمات للمواطنين وتكون متشابهة بين كل الجهات.

وفي سياق حيثه عن الأدوية، قال حاصباني: “اذا هناك أي جهة باستطاعتها شراء الأدوية بكلفة أقل أنا مستعد تسليمها هذه المهمة من اليوم، ونحن في صدد العمل على تطوير النظام الاستشفائي والبت في نظام جديد سنعلن عنه قريباً ووزارة الصحة تعلن عن الخط الساخن 1214 لخدمة المواطنين عن أي شكوى صحية من اي مستشفى أو مطعم أو غيره”.

وكشف عن ان وزارة الصحة ستعمل على إنجاز تطبيق على الهواتف ييتح للمواطنين معرفة الأماكن الشاغرة في المستشفيات من أجل التخفيف من الضغط على المستشفيات”.

وحول موضوع نار صعب، أوضح انه لم يرده أي اتصال حول المستشفى المذكور، مضيفاً أنه اتخذ القرار بوضوح باتجاه كل ما هو صحيح، ويجب أن يتواجد في كل مستشفى غرفة عناية فائقة، واي جراحة تتطلب بنج عمومي يجب أن تحصل في مستشفيات متخصصة ومرخصة، واي مركز تجميل لا يلتزم بقوانين وزارة الصحة سيقفل.

وختم حاصباني: ” لست مرشحاً الى الانتخابات النيابية ولكنني أعمل فقط ضمن نطاق وزارتي، وأنا وزير القانون”.