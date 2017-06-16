قانون الإنتخاب يشق طريقه الى التطبيق… مرحلة جديدة من الإستقرار والديمقراطية

أقر مجلس النواب قانوناً جديداً للإنتخابات على أساس النسبية 15 دائرة مع الصوت التفضيلي في القضاء.

وعند إنتهاء الجلسة، اشار وزير العدل سليم جريصاتي الى ان “لا تمديد، وكل شيء يرخص امام ما وصلنا إليه بإقرار القانون”.

من جهتها، لفتت النائب ستريدا جعجع الى ان اغلب القوى السياسية وافقت على القانون، وتابعت: “نحن لم نرفض الكوتا النسائية ولا يزايدن احد علينا في هذا الموضوع، نحن لدينا امينة عامة للحزب ومئات المنتسبات”.

اما نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، قال: “مبروك لجميع اللبنانيين القانون الجديد.”

واردف: “الاهم اليوم انجاز قانون الانتخاب ونقل البلد الى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، الأمني، الاقتصادي.. ولا شيء يمنعنا من انتاج اصلاحات إذا ما لوحظ مشاكل او شوائب في القانون الجديد”.

وختم: ” اردنا ان يكون التمديد التقني للمجلس مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بإنتاج القانون الجديد”.

بدوره، رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، فإعتبر ان لكل فريق هواجسه ولكن ان نتمكن من انتاج قانون في هذه الظروف فهذا انجاز بحد ذاته.

واضاف: “في قراءتنا الاولية للقانون فهو جيد ويناسبنا”.

من ناحيته، قال النائب ابراهيم كنعان: “مبروك للبنانيين وعلى الأقل ذاهبون إلى نظام جديد وبالنسبة للتمديد صوتنا ضدده و”الكوتا” النسائية يجب تطبيقها لدى جميع الأحزاب والتيارات السياسية”.

وتابع: ” تحالفنا مع “القوات” يتخطى مسألة الإنتخابات والتحالفات وهدفنا الوصول إلى كتلة نيابية كبيرة”.

اما النائب آلان عون، قال: “اجبرنا على التمديد لسنة، وبعد هذه المرحلة ليس كما قبلها، ولا احد يعرف نتائج هذا النظام الجديد”، وتوقع ان يسمح النظام الجديد بسياسة جديدة ديمقراطية.

واعرب النائب سيمون ابي رميا إنه يوم حزين لأنه يشهد تمديداً ثالثاً.

وقال النائب علي فياض: “الحكومة مطالبة ان تنجز البطاقات الممغنطة”.

السنيورة: لإستعادة تفعيل عقوبة الإعدام علها تشكل الحد الأدنى لعودة هيبة الدولة.

ورأى رئيس كتلة “المستقبل” النيابية النائب فؤاد السنيورة انه بغض النظر عن سيئات القانون الجديد وبعض المقاعد التي نقلت، هناك ضرورة للعمل لتلافي التداعيات المستقبلية حول تصاعد الخطاب الطائفي.

ونوه بكلام رئيس الجمهورية حول تفعيل العمل الإصلاحي وهذا ويجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة ومجلس النواب لتوصيب العمل التشريعي والتنفيذي لنشكل صدمة إيجابية تجاه التغيير الكبير.

واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي ان القانون الذي اقر هو قانون مشوه للأسف.

وقال الرئيس تمام سلام: “نتمنى ان نصل في المستقبل الى قانون اكثر تكاملاً وتماسكاً”.