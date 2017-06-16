سجال بين الحريري والجميّل!… وإنسحاب من الجلسة

على أثر الجسلة التشؤيعية التي تناولت المصادقة على قانون الجديد للإنتخابات، وقع سجال حاد بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل على خلفية اتهام الاخير الحكومة بفرض التمديد لرشوة اللبنانيين والتعويض عن فشلها, سائلا “لماذا مدد مجلس النواب عاما اضافيا؟ هل لاعطاء الحكومة المزيد من الوقت لرشوة الشعب؟”.

عندها، قاطعه الرئيس الحريري قائلا: “هذه الحكومة لا تقدم رشاوى لأحد”، وانسحب الرئيس الحريري من جلسة مجلس النواب، ليعود مجدداً بعد انتهاء كلمة الجميل.

وطرح الجميل خلال مداخلته في مجلس النواب، أسئلة عن قانون الانتخابات، متسائلا عن “الأسباب التي دفعت لاعتماد القضاء مكانا للصوت التفضيلي واعتماد الدائرة في مناطق اخرى”.

وطالب بأن “لا تكون البطاقة الممغنطة هي المستند الوحيد التي يمكن من خلاله الاقتراع بل ان يسمح بالاقتراع من خلال الهوية او اخراج القيد او جواز سفر”، ودعا الى أن “توضع اوراق الاقتراع ضمن مغلفات والغاء السقف العددي الذي ينبغي اجتيازه ليحق للمسجلين في السفارات اللبنانية الاقتراع”.