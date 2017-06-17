شرطة مجلس النواب: الأخبار عن إرتداء عناصرنا زي الجيش عارية من الصحة

أعلنت قيادة شرطة مجلس النواب ان بعض وسائل الإعلام دأبت على بث أخبار ملفقة وغير صحيحة، مفادها أن هناك عناصر من شرطة المجلس كانت ترتدي زي الجيش اللبناني أثناء الحادث الذي حصل مع المتظاهرين.

واضافت في بيان: “تؤكد قيادة شرطة المجلس أن مثل هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلا”.

وختمت: “الشرطة العسكرية التابعة للجيش اللبناني تجري التحقيق اللازم حول كل ما جرى”.