سعد: انتصار جديد لشهداء المقاومة اللبنانية.. تحية لتيمور جنبلاط

قال مرشح “القوات اللبنانية” عن المقعد الماروني في البترون الدكتور فادي سعد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “انتصار جديد لشهداء المقاومة اللبنانية، انتصار جديد لصورة لبنان الذي نريد”، وذلك بالحديث عن الجولة التي قام بها تيمور جنبلاط اليوم الأحد على عدد من كنائس منطقة الشوف لوضع أكاليل من الزهر، إجلالاً لأرواح الشهداء الذين سقطوا في 16 آذار العام 1977، عقب اغتيال الزعيم الشهيد كمال جنبلاط”.

انتصار جديد لشهداء المقاومة اللبنانية، انتصار جديد لصورة #لبنان الذي نريد… تحية من القلب الى #تيمور_جنبلاط على مبادرته الشريفة وجرأته. — FADI SAAD (@Drfadisaad) June 18, 2017

وأضاف: “تحية من القلب الى تيمور جنبلاط على مبادرته الشريفة وجرأته”.