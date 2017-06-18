حزب ماكرون يحصد الغالبية المطلقة… ولوبن نائباً للمرة الأولى

ذكرت تقديرات أولية أن حزب الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون ضمن الغالبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، حاصداً وفق هذه التقديرات ما بين 355 و425 مقعداً من أصل 577 في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وتجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت 56 في المائة، وهو رقم قياسي في هذه الانتخابات التي فاز فيها حزب الجمهوريين اليميني بما بين 97 و130 مقعداً والحزب الاشتراكي بما بين 27 و49 مقعداً. في حين توقعت مراكز استطلاعات الرأي فوز اليمين المتطرف بما بين أربعة وثمانية نواب واليسار الراديكالي (فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي) بما بين عشرة و30 مقعداً.

وانتُخبت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن للمرة الأولى نائبة في معقلها هينان – بومون (شمال) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي حقق فيها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون فوزاً ساحقاً، بحسب التوقعات الأولية.

وتوقعت النتائج الأولى أن يفوز حزب لوبن، الجبهة الوطنية، بستة مقاعد. وبين نوابه الفائزين لوي آليو نائب رئيس الحزب وصديق لوبن التي كانت حتى الآن نائبة في البرلمان الأوروبي.