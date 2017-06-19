حاصباني: ما يتمّ إنجازه بعد تشكيل اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات غير مسبوق

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني بدء عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلي الوزارات والمحافظين والقائمقامين للتحضير لورش العمل التي ستقام خلال الشهر المقبل لتحضير الملفات لعرضها على مجلس الوزراء من قبل الوزارات المختصة، كما أعلن أنه سيتمّ العمل مع الوزراء في لجنة مصغرة للتحضير لعقد مجالس وزراء في المحافظات.

كلام حاصباني جاء خلال ترؤسه ظهر اليوم الإثنين، جانباً من الاجتماع التنسيقي لتقييم اجتماعات اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات، والبحث في الآلية التي ستعتمد لاستكمال عمل اللجنة، في حضور ممثلي رئاسة مجلس الوزراء مستشار الشؤون الإنمائية فادي فواز ومقرر اللجنة محمد عيتاني، المحافظين، جبل لبنان بالتكليف منصور ضو، الشمال رمزي نهرا، البقاع زياد العلي، عكار عماد اللبكي، الجنوب منصور ضو والنبطية محمود المولى، الى رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني والقائمقامين وأعضاء اللجنة.

وأوضح حاصباني أنه “بعدما أنهت اللجنة الفنية 12 اجتماعاً مع البلديات واتحادات البلديات والمحافظين والقائمقامين لتنسيق المشاريع الضرورية، شرعت في المرحلة الثانية باجتماع تنسيقي بين ممثلي الوزارات والمحافظين والقائمقامين للتحضير لورش العمل التي ستقام خلال الشهر المقبل لتحضير الملفات لعرضها على مجلس الوزراء من قبل الوزارات المختصة”.

وعرض حاصباني نتائج اجتماعات اللجنة الفنية التي تم إعداد محاضرها، فأشار إلى أنها “أتاحت مشاركة نحو 1100 بلدية، من بينها 625 بلدية و52 إتحاداً بلدياً وخمسين مختاراً أو رابطة مخاتير في المناطق التي ليست فيها بلديات، إضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية بالمشاريع الإنمائية المطروحة”.

ولفت إلى أن “الإجتماعات التي عُقدت كانت غير مسبوقة في الجمهورية اللبنانية بعد تشكيل اللجنة الفنية بناء على قرار رئيس الحكومة، وقد أتاحت تكوين ملاحظات شاملة لرسم السياسات على المستوى الحكومي، منها ما يتعلق بصندوق البلديات المستقل وموضوع معالجة النفايات وضرورة تعزيز الأمن في بعض المحافظات والرقابة والتنسيق بين الوزارات في تنفيذ المشاريع تفادياً للازدواجية والتكرار وتوحيد نماذج طلبات البلديات من الوزارات حرصاً على تعزيز فعالية الإجراءات وتفعيل العمل في السراي الحكومي في مراكز المحافظات وتنظيم العمل بين الإدارات والوزارات”.

وأعلن أن “الخطوة التالية ستتضمن عقد ورش عمل مع ممثلي الوزارات والمحافظين، إضافة إلى العمل مع الوزراء في لجنة مصغرة للتحضير لعقد مجالس وزراء في المحافظات”. وكرر القول إنّ “ما يتم إنجازه هو غير مسبوق من ناحية التنظيم والتنسيق وبمثابة ورشة عمل وطنية على مستوى البلد لتطوير البنى التحتية”.

وشدد حاصباني على أن “تنسيق تمويل المشاريع من الأمور الرئيسة في تنسيق تنفيذ المشاريع وذلك على عدة مستويات، بدءاً من تمويل المشاريع الكبرى في كافة المناطق اللبنانية والذي يتم بشكل مركزي، إلى تمويل المشاريع المرتبطة بنطاق البلديات والتي تموّلها الجهات المانحة ومن الممكن أن تؤدّي الحكومة دوراً في التنسيق في شأنها مع الجهات المانحة، حرصاً على إرساء تنسيق تام على كامل الأراضي اللبنانية”.

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد استهل ترؤس الاجتماع لكنه غادر قبل انتهائه فتابع حاصباني ترؤسه.