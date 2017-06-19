الحريري: ﻿اجتماعات الحكومة في المناطق تهدف لتأكيد وجود الدولة في كل لبنان

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن اجتماعات مجلس الوزراء التي يسعى إلى عقدها في المناطق، “تهدف إلى التأكيد للبنانيين جميعاً أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة، وأن الدولة موجودة في كل لبنان وملتزمة شؤون كل المناطق في كل زاوية منه”.

كلام الحريري جاء خلال ترؤسه ظهر اليوم الإثنين، جانباً من الاجتماع التنسيقي لتقييم اجتماعات اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات، والبحث في الآلية التي ستعتمد لاستكمال عمل اللجنة، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، ممثلي رئاسة مجلس الوزراء مستشار الشؤون الإنمائية فادي فواز ومقرر اللجنة محمد عيتاني، المحافظين، جبل لبنان بالتكليف منصور ضو، الشمال رمزي نهرا، البقاع زياد العلي، عكار عماد اللبكي، الجنوب منصور ضو والنبطية محمود المولى، الى رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني والقائمقامين وأعضاء اللجنة.

ولفت الحريري إلى أن “المهم في ما أنجزته اللجنة الفنية، هو تحديد ما تحتاج إليه كل منطقة من المناطق اللبنانية من مشاريع بهدف تنفيذها”، مقترحاً “إنشاء موقع إلكتروني يظهر للرأي العام ما تقوم به الحكومة اللبنانية”.

وإذ كرر الحريري أن “ليس لدى الحكومة عصا سحرية”، شدد على أن كل ما سيتضمنه جدول الأعمال سيتم تنفيذه ولو كان بشكل تدريجي، إنما ضمن خطة تظهر برنامجاً واضحاً للتنفيذ. وأوضح أن “هذه الخطة ستساعد الفريق الحكومي، سواء كنا نحن أو كان غيرنا، على تحقيق الإنماء المناطقي”.

وعمّا توصلت إليه اللجنة الفنية من ملاحظات عامة، من بينها تنفيذ خطط لامركزية لمعالجة النفايات، ذكّر الحريري بأن “وزارة الداخلية كانت قد طلبت من اتحادات البلديات والبلديات أن تتقدم باقتراحات حلول، إلا أن الوزارة لم تتلقَّ من أشهر عدة ولغاية اليوم إلا خمسة ردود من خمس بلديات”.

أضاف: “الحكومة اللبنانية ستتولى معالجة الأمر ووضع خطة متكاملة للنفايات وسحبها من البحث السياسي والديماغوجي الحاصل”. وقال: “إن ما أريده هو أن نجد حلولاً للجميع وسأتابع هذا الموضوع إلى النهاية”.

وختم: “أنا سعيد أن الكوتا النسائية في هذا الاجتماع كبيرة جداً، وأطمئنكم أننا في تيار المستقبل سنطبق الكوتا النسائية على كل لوائحنا”.

ثم غادر الحريري الاجتماع فتابع ترؤسّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني.