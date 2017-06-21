جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا… و”ملف الكهرباء” حاضر بقوة

يعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في قصر بعبدا، وعلى جدول أعماله “ملف الكهرباء”.

وفي أول تعليق، اشار وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان قبيل الجلسة، الى اننا مع إعادة النظر بدفتر الشروط مناقصة البواخر لأن الكثيرين لديهم اعتراضات وليس درس جديد لخطة الكهرباء.

وبدوره إعتبر وزير الأشغال يوسف فنيانوس أن “حزب الله” يساير “التيار” مما إستدعى رداّ من قبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن.

وطالب رئيس الحكومة سعد الحريري لاعتماد مقاربة ايجابية لتأمين الكهرباء لانه من غير الطبيعي ان تكون مدة التزويد 11 ساعة فقط لا سيما وان الحلول موجودة، مضيفاً انه تم تحديد 6 قطاعات للتصدير للبضائع وان نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني سيترأس لجنة من الصناعة والتجارة والاقتصاد لمتابعة الملف.

وأضاف: “القانون الجديد صدر نتيجة حوار معمق بين اللبنانيين وهو قانون صنع في لبنان”.

وإستهل رئيس الجمهورية الجلسة بكلمة اعتبر فيها إن اقرار قانون الإنتخاب نقلة نوعية في الحياة السياسية.