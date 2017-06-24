الرياشي: الآداب الإعلامية لا تنتفي مع حرية التعبير

رأى وزير الإعلام ملحم الرياشي أنّ هناك حقّ يجب حمايته للوصول إلى المعلومات، وحق المواطن وحق قادة الرأي أي الإعلاميين، ولكن أيضا للوزير في الحصول على حقه المهنيّ من الإعلام، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير الإتصالات جمال الجراح الذي وصف بأنه حصل إستخفاف بالمعلومات التي قدّمها.

وأشار الرياشي لـ لـLBCI إلى أنه من اليوم الأوّل الذي استلم فيه إدارة وزارة الإعلام، حريص على الزملاء والمهنة وعلى حرية التعبير عن الرأي التي لا يمكن أن تنتفي معه الإقرار بوجدها، ولكن بنفس الوقت حريص على أخلاقيات المهنة وآدابها، آسفا ألا يلتزم الجميع بتلك الأدبيات والأخلاقيات، ما يؤدي إلى الحساسيات لدى بعض الأجسام في الدولة أو خارجها وبالتالي إلى مشاكل في الإدارات.