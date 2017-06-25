نصر الله يعيد لبنان ساحة لتصفية الحسابات.. طار موسم الإصطياف

حذرت أوساط لبنانية رفيعة من “تداعيات مواقف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على لبنان بعد تهديداته بفتح الحدود أمام الآلاف من المقاتلين، وهذا أمر بالغ الخطورة وسيودي بلبنان إلى المجهول واستخدامه كساحة لتصفية الحسابات”.

وأشارت الأوساط نفسها في تصريحات إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن مواقف نصرالله التصعيدية ضد السعودية ، بمثابة ضربة قوية لموسم الإصطياف الذي يعول عليه لبنان لإنعاش اقتصاده؟.

وشددت على أن “نصرالله ، وكلما وجد أن لبنان على أبواب استعادة عافيته السياسية والإقتصادية، يقوم بإفتعال أزمات وإطلاق المواقف للنيل من الدول الشقيقة، ترجمة لتوجه إيراني واضح لإستهداف الدول العربية وتحديداً الخليجية منها، وهذا سيفاقم من عزلة لبنان العربية والدولية”.