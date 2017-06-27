أميركا تهدّد الأسد: سيدفع الثمن باهظاً هو ونظامه…

أعلن البيت الأبيض أن الحكومة السورية تستعد فيما يبدو لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية، محذرا الرئيس السوري بشار الأسد بأنه سيدفع “ثمنا فادحا” هو ونظامه، إذا نفذ هجوما من هذا النوع.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، الاثنين، أن سوريا تقوم بتجهيزات مماثلة لتلك التي اتخذت قبل هجوم بالأسلحة الكيماوية في الرابع من أبريل الماضي، أسفر عن مقتل عشرات المدنيين ودفع الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أمر بتوجيه ضربة بصواريخ كروز على قاعدة جوية سورية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد دعا الإثنين نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، في اتصال هاتفي، الى العمل على منع “الاستفزازات” حسب قوله، التي تستهدف قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.