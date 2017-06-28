حاصباني: اللبناني هو المستفيد الأوّل من تمويل البنك الدولي المخصص للبنى التحتية والقطاع الصحي

خصص البنك الدولي يقدم 150 مليون دولار لدعم النظام الرعاية الصحية في لبنان، المشروع قدّمه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني في مقرّ البنك الدولي في واشنطن لتزويد آلاف الأسر اللبنانية الفقيرة خدمة حيوية في ظل الأزمة السورية.

في هذا السياق، أعلن حاصباني لـ”الجديد” أن تمويل البنك الدولي خصص لتمويل البنى التحتية للقطاع الصحي اللبنانية، لافتاً إلى أن المساعدة تطال أيضا مراكز الرعاية الصحية الأولية، مضيفا: هناك مئتا مركزٍ منتشرين على الأراضي اللبنانية ويقدمون استشفاء شبه مجاني لكافة اللبنانيين، سيزيد عددهم.

وعن وضع النازحين السوريين، أكّد حاصباني أنه لم تخصص مساعدات مباشرة لوزارة الصحة لمساعدة النازحين، إذ ان هناك جهات دولية تدفع كلفة الإستشفاء لهم.

وشدد حاصباني على أن البنى التحتية هي من تتحمّل ضغط النازحين وتمويل البنك الدولي سيساعد القطاع الصحي في لبنان على تعزيز قدراته وتوسيع خدماته ليستوعب هذا الضغط، لافتاً إلى أنه عند مغادرة النازحين ستبقى هذه البنى التحتية للبنانيين، لذلك فهم المستفيدون الأول من هذا التمويل فيما النازح السوري فهو من مسؤولية الأمم المتحدة.