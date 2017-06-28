حاصباني: قرار مستشفى البوار لا يبرّر ولا يبرئ أي شخص

شدد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني على أنه تم تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإعادة مجلس الإدارة السابق إلى مستشفى البوار وهذا يأتي في إطار تصحيحٍ للوضع القائم لكن اتخاذ هذا الإجراء لا يبرر أي شخص.

ولفت عبر الـLBCI، إلى أن قضية مستشفى البوار استغرقت وقتا وتمت إحالته إلى التفتيش المركزي من باب الحرص على المحاسبة، مشيراً إلى أن القرار ليس قرار تبرئة لأي تجاوزات، وسيتم جدولة موضوع المستشفى على طاول مجلس الوزراء.