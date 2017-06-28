فريق الـ”LBCI” يتعرض للضرب في المنصوري… والمعتدي في قبضة الأمن

تعرض فريق في “المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال LBCI”، والذي ضم الزميلين سمير بيتموني وصبحية نجار، لاعتداء بالضرب أثناء قيامهما بإعداد تقرير حول محمية السلاحف البحرية في منطقة المنصوري – جنوب صور. وتقدم الزميلان بافادتهما لمخابرات الجيش وفرع المعلومات.

وفي وقت لاحق، أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في صفحتها على “تويتر” أن “شعبة المعلومات أوقفت المدعو ح.ش من مواليد عام 1981 لإعتدائه على الفريق من تلفزيون “LBCI” أثناء اعداده تقريرا حول محمية السلاحف البحرية في صور”.