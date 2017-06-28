بري في لقاء الأربعاء: الأمم المتحدة أبلغت لبنان استعدادها لرعاية ترسيم الحدود البحرية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ضرورة الانصراف لمعالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية وفي مقدّمها سلسلة الرتب والرواتب، لافتا إلى انه سيُصار إلى إدراج الموازنة العامة على جدول أعمال الهيئة العامة بعد درسها لمناقشتها وإقرارها.

وكشف بري في لقاء الاربعاء النيابي أن الامم المتحدة أبلغت لبنان استعدادها لرعاية ترسيم الحدود البحرية. هذا وتلقى بري رسالة معايدة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب مؤكدا على معاني الشهر المبارك.

وقد نقل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم عن الرئيس بري ان سلسلة الرتب والرواتب ستكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد في أقصى حد في تاريخ 15 تموز.