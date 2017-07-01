حاصباني تابع قضيّة مستشفى بحنّس: الاعتداء على حرمة المستشفيات مرفوض كلياً

تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسّان حاصباني قضية الاعتداء الذي تعرّض له مستشفى بحنّس وطاقمه الطبي من قبل مجموعة من الأشخاص بعد أن نقل اليه أحد المواطنين الذي أصيب عن طريق الخطأ برصاص يُعتقد أنه من قبل المجموعة.

فاتّصل حاصباني بعائلة المصاب وإطمأنّ على صحته، كما إتصل بمدير المستشفى وإطلع منه على التفاصيل وإطمأنّ على الطاقم الطبي الذي تعرّض للاعتداء.

وفي هذا الإطار، يؤكد وزير الصحة أن الاعتداء على حرمة المستشفيات وعلى الطواقم الطبية التي تقوم بخدمة المرضى وإسعافهم تصرّف مرفوض كلياً وهو شبيه بمنطق السلاح المتفلت الذي يدفع اللبنانيون ثمنه، ويأمل أن تسارع القوى الأمنية إلى إلقاء القبض على المعتدين وإحالتهم الى الجهات المختصة.