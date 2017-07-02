بالفيديو: كيف تفنن في إطلاق النار في عرس بتغرين؟

بعدما نشر موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني تفاصيل حادث اطلاق النار في عرس في بلدة بتغرين المتنية، ما ادى الى إصابة المصور والاعتداء الذي تعرض له عدد من افراد الطاقم الطبي في مستشفى بحنس، حصل موقع “القوات” على فيديو يظهر لحظات اطلاق النار.

وفي جديد القضية، ذكرت معلومات خاصة لموقع “القوات”ان القوى الأمنية اوقفت مطلق النار صباح الأحد بعد مداهمة منزله، كما تم توقيف كل من (م.ص) وشقيقه (ج.ص) اللذين كانا في المنزل ايضاً.