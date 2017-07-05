الدول الأربع: تسلّمنا الجواب القطري… والرد في الوقت المناسب

أعلنت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، تسلمها الرد القطري على لائحة المطالب التي وجهتها إليها، حسب بيان مشترك بينها أصدرته صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت الدول الأربع في البيان، إلى أنه سيتم الرد على الجواب القطري في الوقت المناسب ، لافتة إلى أن الرد القطري جاء عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية التي جاءت تلبية لطلب صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .

إقرأ أيضا: