أردوغان: نرفض فرض عقوبات على قطر وإعتبارها “دولة إرهابية”

إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أن الإمكانية الوحيدة لإغلاق القاعدة التركية في قطر هي أن يأتي طلب من الدوحة بهذا الخصوص، مضيفا أنه بغير ذلك لن تقوم أنقرة أبدا بسحب قواتها من قطر .

وأشار أردوغان في حوار مع قناة “فرانس 24″، إلى أن هذه القاعدة العسكرية أنشأت بطلب قطري في إطار إتفاقية وُقعت بين البلدين عام 2014، كما أن أنقرة أبدت استعدادها لإنشاء قاعدة مشابهة في السعودية ، لكنها لم تتلّق ردا بالقبول.

وتساءل أردوغان عن سبب عدم طلب السعودية والإمارات والبحرين ومصر من قطر إغلاق القاعدتين الأميركية والفرنسية مقابل التوقف عند التركية، مشددا على أن تركيا تلتزم بشكل كامل بالإتفاقية الموقعة مع قطر ، ولن تتراجع عنها إلّا في حال رغبت الدوحة بذلك.

كما أشار إلى أنه غير متفق مع المطالب التي وجهتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر ، متحدثا عن أن هذه المطالب “غير المقبولة” تلغي صفة الدولة عن قطر ، وتريد من الدوحة أن توافق على ذلك.

وعبرّ الرئيس التركي عن رفضه فرض عقوبات على قطر واعتبارها “دولة إرهابية”، متحدثا عن أنها “حاربت الإرهاب على مدار الـ15 عاما الماضية”، مجددا التعبير عن رغبته بتدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بصفته “كبير المنطقة” في حل الخلاف، ومشيرا إلى أن أنقرة لا ترغب بأزمة جديدة في الشرق الأوسط بعد ما يجري في سوريا والعراق.

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