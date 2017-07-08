دولياتالسبت 08 تموز 2017 بوتين يردّ على تيلرسون: لستَ سورياً لتقرّر مصير الأسدأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، يجب أن يحدده الشعب السوري بغض النظر عن الرغبات الأميركية.وقال بوتين في مؤتمر صحافي عقب قمة “مجموعة العشرين” في هامبورغ: “السيد تيلرسون رجل محترم، حامل وسام روسي، حاصل على وسام الصداقة، نحن نحترمه، لكنه ليس مواطناً سورياً على كل حال. أما مستقبل سوريا ومستقبل الرئيس الأسد، كرجل سياسة، يجب ان يحدده الشعب السوري”.وبحسب وكالة “سبونتيك”، جاء تصريح بوتن تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيليرسون، بأن بشار الأسد وعائلته ليس لهم مستقبل في الحياة السياسية في سوريا. تيلرسون: لا نعتبر لنظام الأسد أي دور طويل الأمد في سورياكلمات مفتاحية:الأسدبوتينتيلرسونالمصدر: سكاي نيوز عربية