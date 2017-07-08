أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، يجب أن يحدده الشعب السوري بغض النظر عن الرغبات الأميركية.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي عقب قمة “مجموعة العشرين” في هامبورغ: “السيد تيلرسون رجل محترم، حامل وسام روسي، حاصل على وسام الصداقة، نحن نحترمه، لكنه ليس مواطناً سورياً على كل حال. أما مستقبل سوريا ومستقبل الرئيس الأسد، كرجل سياسة، يجب ان يحدده الشعب السوري”.

وبحسب وكالة “سبونتيك”، جاء تصريح بوتن تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيليرسون، بأن بشار الأسد وعائلته ليس لهم مستقبل في الحياة السياسية في سوريا.​