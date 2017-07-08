تيلرسون: لا نعتبر لنظام الأسد أي دور طويل الأمد في سوريا

نشرت الخارجية الأميركية في سلسلة تغريدات على “تويتر” إعلان الوزير ريكس تيلرسون أن ترامب وبوتين اجتمعا يوم الجمعة على هامش مجموعة العشرين وتبادلا وجهات النظر حول العلاقة الحالية بين البلدين، وناقشا التقدم في سوريا واتفاق تجنب المواجهة والمذكرة التي اتفقت عليها أميركا وروسيا والأردن بشأن جنوب غرب سوريا، وقد تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

واعتبر تيلرسون أنّ هذا أول مؤشر على قدرة الولايات المتحدة وروسيا على العمل معاً في سوريا.

ولفت تيلرسون الى أن الجانبين أجریا مناقشة مطوّلة عن مجالات أخرى يستطيعان العمل فيها معاً بمجرد ھزیمة “داعش” والعمل معاً نحو عملیة سیاسیة تضمن مستقبل الشعب السوري.

وختم بالقول: “لا نعتبر لنظام الأسد أي دور طويل الأمد في سوريا حتى إذا توصلوا إلى عملية سياسية ناجحة لن يقبل المجتمع الدولي سوريا بقيادة الأسد”.