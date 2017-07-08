بوتين: موقف واشنطن تجاه سوريا أصبح أكثر واقعية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موقف أميركا تجاه الوضع في سوريا أصبح أكثر واقعية، مضيفاً أن وقف الأعمال العدائية وإقامة مناطق تخفيف التصعيد نتيجة جيدة لعمل شاق.

وأوضح بوتين أن القرار بشأن مناطق خفض التصعيد جنوب سوريا قد اتخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية.

من جهة أخرى قال بوتين إنه أحياناً يجب البحث عن حلول وسط وهذا ما بحثه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف قائلاً إنه يمكن اتخاذ خطوات مستقبلية للحل في سوريا بالارتكاز إلى عزيمة إيران وتركيا والقيادة السورية.

كما أكد تأمين وحدة الأراضي السورية و تعاون مناطق خفض التصعيد مع دمشق.

وبشأن مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، قال بوتين إن الشعب السوري هو من يحدد هذا الأمر، بغض النظر عن الرغبة الأميركية، وفقاً لما ذكرت وكالة “سبونتيك” للأنباء.