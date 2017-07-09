الحريري حسمها.. ولن يقبل بتشكيل لجنة وزارية لبنانية – سورية

أكدت مصادر تيار “المستقبل”، أن رئيس الحكومة سعد الحريري لن يقبل بتشكيل لجنة وزارية لبنانية – سورية مشتركة لمعالجة قضايا النازحين ، التي هي مسألة أممية في النهاية.

وأشارت المصادر نفسها لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى وجود تواصل لبناني ـ سوري على الصعيدين الأمني والتجاري، لكن البعض يريد حشر الحكومة في زاوية التواصل السياسي مع حكومة النظام المسؤول عن تهجير شعبه.

المصادر عينها دعت من يعنيهم الأمر إلى الانشغال بتفسير قانون الإنتخاب دل كل هذه الحرتقات، معتبرة ان عدم تفسير وتبسيط ذلك القانون، له معنى واحد، وهو أنه لا إنتخابات في الموعد المحدد..!

واشارت صحيفة “السياسة” الكويتية من جهتها، إلى أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة ملف اللاجئين، اجتماعاً الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومية، للبحث في تطورات هذا الملف واتخاذ الموقف المناسب منه، سعياً لإخراجه من دائرة التجاذبات، في ضوء الانقسام الحاصل بشأن الدعوة للتفاوض مع الجانب السوري، وما تواجهه من رفض واسع من مكونات وزارية وسياسية.

وفي وقت شدد وزير شؤون النازحين معين المرعبي، على أن الجهة الوحيدة المكلفة متابعة ملف العودة هي الأمم المتحدة، كشفت مصادر وزارية في اللجنة لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن الاجتماع سيتطرق إلى عدد من النقاط المتصلة بهذا الملف، وتحديداً بالنسبة إلى إمكانية أن تتولى الأمم المتحدة العمل من أجل توفير مناطق آمنة لإعادة قسم من اللاجئين إلى سوريا ، خاصة وأن هناك بعض المناطق في هذا البلد التي لم تعد تشهد صراعات مسلحة ويمكن إعادة اللاجئين إليها، بعد التنسيق مع المنظمة الدولية، مشددة على أنه ليس هناك أي توجه لإقامة أي اتصال بالنظام السوري المسؤول الأول عن تهجير هؤلاء اللاجئين، ولا يعقل بالتالي التفاوض معه لإعادة من هجّرهم.

وأكدت المصادر أن موقف الرئيس الحريري قد حسم الأمور نهائياً، وبالتالي لن تكون هناك أي مفاوضات أو اتصال مع النظام السوري ، وسيكون الأمر بعهدة الأمم المتحدة التي عليها إيجاد الحلول المناسبة لهذه المعضلة الإنسانية.

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