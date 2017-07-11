بالفيديو: وعود بتصحيح التوازن… “القوات” و”التيار” – زحلة يعيدان فتح أبواب معهد العلوم الإجتماعية

قررت منسقية “القوات اللبنانبة” في زحلة وهيئة قضاء زحلة في “التيار الوطني الحر” فك الإعتصام الذي نفذ أمام مبنى معهد العلوم الإجتماعية في الجامعة اللبنانية الفرع الرابع – زحلة، كسارة.

وجرى اجتماع ضم مطران زحلة والفرزل للروم الملكيين الكاثوليك عصام درويش، عضو تكتل “القوات اللبنانية” النائب أنطوان ابو خاطر ورئيس الجامعة الدكتور فؤاجد ايوب، للبحث في تعيين دكتور من الطائفة السنية عوضاً عن طائفة الروم الملكيين الكاثوليك مديراً للمعهد، ما يضرب بعرض الحائط آلية التوطيف ويهمش التمثيل المسيحي في إدارات الدولة ومؤسساتها.

ووعد أيوب بمعالجة الوضع وبتصحيح الخلل وإعادة التوازن الى الإدارات الرسمية بدءًا من الجامعة اللبنانية.

وشدد المجتمعون على الإنفتاح والإيجابية لمعالجة القضايا الشائكة، مؤكدين أن هذا الإعتصام كان نقطة إنطلاق لتصحيح الخطأ، ملوحين بالتصعيد في حال لم يلتزم رئيس الجامعة بما قاله في الإجتماع.