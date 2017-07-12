“القوات” تحضّر إقتراحاً بشأن عودة النازحين… جعجع: لإيجاد حلٍّ جذري لهذه المعضلة

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في معراب وفداً من دائرة المصارف في مصلحة النقابات في الحزب، في حضور رئيس جمعية المصارف د. جوزف طربيه ممثلاً بـ فادي صادر، رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، الأمين المساعد لشؤون المصالح في حزب القوات د. غسان يارد، رئيس مصلحة النقابات في الحزب المحامي شربل عيد، ورئيس جهاز المال رامي نحاس.

وبعد أن فنّد رئيس “القوات” الأوضاع الاقتصادية في البلد، تطرق الى قانون الانتخابات الجديد الذي وصفه بأنه “أفضل قانون كان ممكن التوصُّل إليه”، شارحاً أهمية القانون النسبي “الذي هو إنجاز كبير على المستوى العام، ويُمكّن أيّ مرشح يملك الحاصل الانتخابي المحدد في أي دائرة انتخابية من الدخول الى الندوة البرلمانية من دون أحزاب أو محادل أو قوى كبيرة”.

وفي موضوع النزوح السوري، ذكّر جعجع “أننا كلبنانيين استقبلنا النازحين بكلّ رحابة صدر وروح إنسانية، وهذا ما يجب القيام به حتى وإن عادت عقارب الساعة الى الوراء، ولكن بعد سبع سنوات من الأعباء جراء هذا الموضوع من اهتراء للبنى التحتية وتفاقم المخاطر الأمنية، أصبح من الضروري إيجاد حلٍّ جذري لهذه المعضلة”.

واذ شدد على “وجوب عودة النازحين نحو المناطق الآمنة في سوريا، بحيث أن كل واحدة منها هي عبارة عن أراضٍ شاسعة وأكبر من مساحة لبنان”، أعلن جعجع “ان القوات تُحضّر اقتراحاً لطرحه على مجلس الوزراء الذي بدوره سيُرسله الى الأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيه أنه حان الوقت لوضع آلية لعودة النازحين الى المناطق الآمنة الخالية من المعارك العسكرية.”

كما تناول جعجع الفساد المستشري في الدولة “لدرجة أنه بات يُشكّل ثقافة عامة لدى الكثيرين، الأمر الذي نعاني منه ونسعى الى محاربته حتى النهاية”.