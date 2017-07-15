جديد قضية فرح قصاب: سبب الوفاة جلطة رئوية وليس خطأً طبياً

اظهر التقرير الذي اعدته نقابة اطباء لبنان، في ملف المرحومة فرح القصاب، ان “سبب الوفاة كما شخصه مختبر علم الأنسجة هو جلطة رئوية دهنية تعتبر طبيا مضاعفة ممكن ان تحصل ونسبة حصولها قد تصل الى 15 بالمئة، وبالتالي لا تعتبر خطأ طبيا”.

وجاء في محضر اجتماع لجنة التحقيقات المهنية الاتي:

“اولا: ان العمليات التي اجراها الدكتور نادر صعب مبررة.

– عملية شفط الدهون مبررة (بناء على الصور ما قبل العملية).

– عملية البوتوكس في المعدة أمر معمول به ومتعارف عليه لعلاج السمنة وللحماية من زيادة الوزن.

ثانيا: ان التقنيات المستعملة متعارف عليها طبيا.

ثالثا: ان سبب الوفاة كما شخصه مختبر علم الأنسجة هو جلطة رئوية دهنية تعتبر طبيا مضاعفة ممكن ان تحصل ونسبة حصولها قد تصل الى 15 بالمئة، وبالتالي لا تعتبر خطأ طبيا.

رابعا: بالنسبة لمراقبة المريضة بعد العملية:

– من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر اي لدى نقلها الى الغرفة الى الساعة الواحدة ظهرا كانت المراقبة منتظمة reguliere Observation .

– بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرا لا يوجد تدوين لأي مؤشر مراقبة vitaux signes des d’ecriture Manque لا ضغط أو نسبة اوكسيجين او قياس ضربات القلب مع الملاحظة ان الممرضة دونت في الملف الطبي انها حضرت الساعة الثانية، وأشارت الى ان المريضة وضعها مستقر calme consciente hemodynamiquement stable.

خامسا: عند الساعة الثالثة بعد الظهر دخلت الممرضة الى غرفة المريضة حيث اكتشفت توقف قلبها وتنفسها، فاستدعت الدكتور صعب وطبيبي التخدير والإنعاش حيث قاموا بمحاولة إنعاشها دون جدوى.

سادسا: لم تتمكن اللجنة من تحديد وقت الوفاة الذي يفترض ان يحدد من قبل الأطباء الشرعيين.

سابعا: تم نقل المريضة الى مستشفى آخر وهي متوفاة.

ثامنا: ان تجهيز المستشفى وشروط عمله يخضع لشروط وزارة الصحة”.